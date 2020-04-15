新冠肺炎：台灣澳洲專家發現病毒突變　或礙疫苗研發

全球科學家正就研發新冠病毒疫苗爭分奪秒之際，台灣與澳洲學者研究發現，一個由印度分離的新冠病毒株出現突變，會改變病毒進入人體細胞的機制，有可能導致目前的疫苗研發徒勞無功。有關研究發現日前刊登於生物學預印本網站BioRxiv。

印度國家病毒研究所今年1月，曾在一名從中國武漢返回喀拉拉邦（Kerala）的醫學系學生身上分離出病毒株。據指該病毒株似乎與當時中國境內已知的病毒株沒有密切關聯 ，而該所直至上月才釋出病毒株完整的基因排序。

台灣彰化師範大學教授王瑋龍的團隊，以及另一澳洲大學的團隊其後合作研究，發現該病毒株的刺突蛋白（spike protein）受體結合結構域（RBD）發生突變。電腦模擬顯示，該突變可能導致刺突蛋白的氫鍵（hydrogen bond）消失，令刺突蛋白較難與細胞受體血管緊張素轉換酶II（ACE2）結合，繼而令人感染。研究指沙士病毒便是以該途徑感染人體。

研究指出，雖然這發現或推翻正進行的疫苗研發工作，但有待進一步驗證。另有團隊研究員稱，影響研究發現的因素包括基因排序出現技術錯誤。