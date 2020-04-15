官媒︰維護國家安全是香港社會共同責任　必須撥亂反正

周三（15日）是中國「全民國家安全教育日」，內地官媒發表評論文章，指維護國家安全是香港社會各界的共同責任、天經地義；在經歷修例風波後，引導香港社會自覺維護國家安全，盡快在香港建立健全維護國家安全的法律制度和執行機制，具有重大意義。

文章認為，國家安全是一個國家生存發展的基本前提，維護國家安全是包括香港同胞在內的全國人民的根本利益所在，香港是國家不可分離的部分，實施「一國兩制」的前提在於切實維護「一國」，而在國家安全問題上，更只有「一國」之責，沒有「兩制」之分；因此，維護國家安全是是香港根據基本法必須履行的憲制責任，也是行政、立法、司法機關和所有香港居民的共同責任，在香港建立健全維護國家安全的法律制度和執行機制是非常重要且必要工作。

文章強調，在去年夏天以來，在反中亂港勢力蠱惑煽動和外部勢力插手干預下，修例風波曠日持久，黑暴違法活動四處蔓延、「港獨」言行甚囂塵上、「攬炒」之舉不絕於目，充分曝露反中亂港勢力和外部勢力妄圖搞亂香港、癱瘓政府，奪取特區管治權，進而實現他們將「顏色革命」禍水引至內地，遏制中國發展的圖謀，這一切凸顯在香港維護國家安全和社會安定的極端重要性和緊迫性。

文章指出，在反中亂港勢力誤導與操弄下，國家安全成為香港社會的敏感議題；對此，必須進行徹底的「脫敏」和撥亂反正，加強對香港社會國家安全意識的啟發和宣導，增強每個人對維護國家安全的責任感與使命感，讓香港社會承擔起捍衞國家安全的重要使命，共同推進「一國兩制」成功實踐行穩致遠，開創香港更美好的明天。