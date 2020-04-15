深圳灣環評報告涉造假　生態環境部：依法嚴肅查處

深圳灣航道疏浚工程（一期）環評報告書早前被指涉嫌抄襲、造假，引起外界關注。生態環境部新聞發言人劉友賓周三（15日）在例行發布會上回應稱，承建方的環評文件在公示階段就有抄襲、造假問題，性質十分惡劣，事後已迅即責成廣東省、深圳市生態環境部門依法嚴肅查處，並要求將處理情況及時對外公開。

劉友賓表示，《環境影響評價法》明確規定，建設單位要對環評文件的內容和結論負責，技術單位承擔相應責任，部分建設單位和環評機構卻在環評工作中粗製濫造。為防止同類事件發生，環境部將加強監管，包括環評文件常態化覆核、實施環評文件編制信用管理，及對違法行為嚴懲重罰，對問題嚴重的單位及個人列入「黑名單」，若環評文件存在嚴重質量問題，建設單位將面臨最高200萬元罰款，技術單位處所收費用3至5倍罰款。

涉事環評報告書上月在深圳市交通局發布，由承建方廣東省深圳航道事務中心，委託中國科學院南海海洋研究所進行環境評估。惟有網民發現報告中屢現「湛江」字樣，又提及與湛江航道疏浚項目有關的事宜，內容只是搬字過紙。研究所事後已成立調查小組，對相關情況開展調查。