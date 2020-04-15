犯開設賭場聚眾鬥毆等罪　廣州「黑老大」判囚17年

廣東廣州市南沙區人民法院周三（15日）就一宗涉黑案件一審宣判，首被告張嘉威犯組織、領導黑社會性質組織、開設賭場、尋釁滋事、聚眾鬥毆、強迫交易、行賄等罪，被判處有期徒刑17年，並沒收財產500萬元（人民幣，下同，約558萬港元）和罰款170萬元（約190萬港元）；其餘24名被告分別被判有期徒刑1年至12年不等。

經法院審理查明，張嘉威從2015年7月開始，利用其成立的「駿盈公司」作為據點，糾集社會閒散人士以「踩場」等方式打擊競爭對手，壟斷南沙區黃閣鎮一帶的非法賭場；同年8月，張更糾集數十人實施一宗群體暴力犯罪，自此以張嘉威為首的犯罪團夥，逐步形成骨幹成員穩定、層級分明的黑社會組織。

該組織不但開設賭場，且涉及多宗尋釁滋事、聚眾鬥毆、強迫交易、非法傾倒瘀泥等犯罪活動，又添購刀具等武器，為組織實施暴力活動提供保障，稱霸一方，嚴重破壞當地經濟秩序和社會生活秩序。

法院認為，該組織架構穩定，有明確的組織者、領導者，骨幹成員固定，人數眾多，層級分工明確，有固定的聚集場所，通過犯罪活動獲取經濟利益，為非作歹、欺壓殘害百姓，遂根據各被告的犯罪事實、情節和社會危害程度，依法作出上述判決。