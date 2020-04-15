台最高法院駁回上訴　小燈泡案兇手確定逃過死刑

發生於台灣台北市的「小燈泡命案」轟動一時，年僅3歲的女童「小燈泡」被兇手王景玉當街砍頭。案件在法院審理時，法庭屢以王景玉犯案時思覺失調為由減刑，判處無期徒刑；檢方多番上訴，「小燈泡」母親、立委王婉諭一度淚灑法庭求處死刑，惟台灣的最高法院周三（15日）駁回上訴，維持判決，全案定讞。

案發於2016年3月28日，王景玉購買菜刀後，在台北市內湖區隨機尋找小女童行兇，剛好「小燈泡」與王婉諭行經現場，王男即上前狂砍23刀，令「小燈泡」當場斷頭慘死。在一審法院判處王景玉無期徒刑後，「小燈泡」家屬多次上訴並出庭作證，請求法庭判處死刑；直至今年1月在高院更一審時，法庭仍認定王殺人是受思覺失調症影響，認為他接受藥物治療及心理輔導後，尚有改善可能，維持無期徒刑。

檢察官及王景玉在更一審後均提出上訴。檢方提出，法院一審以兩公約為由，認為罹患精神疾病者不得判死，更一審則以刑法第57條審酌一切情況，質疑為何一審、更一審判處刑期一樣；至於王景玉辯護律師則指，更一審鑑定人劉英傑的鑑定內容事項不能作為證據。台最高法院經審理後，認為雙方上訴理據均為不符合上訴第三審法律條件，因此駁回上訴。