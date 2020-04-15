台立法院初審通過槍砲條例修正草案　提高相關刑責

因應民間改造槍枝氾濫，台灣的立法院內政委員會周三（15日）初審通過《槍砲彈藥刀械管制條例》修正草案。修正草案增加了「制式與非制式」火炮等定義，將「操作槍」納入規管，並提高相關刑責。其中違法製造、販賣運輸或轉讓查禁的「模擬槍」，最高可處罰250萬元（新台幣，下同，約66萬港元）罰款。

在台立法院初審的修正草案中，在「槍砲」定義參照了行政院早前通過版本，增加了「制式與非制式」火炮等定義，另在具殺傷力的「模擬槍」定義中，刪除了「打擊底火」條文，改為「類似真槍的火藥式擊發機構裝置」，同時把外型、構造、材料類似於真槍的「操作槍」納入管制範疇。

修正草案亦提高相關刑責，如違法製造、販賣運輸或轉讓查禁的模擬槍，從現行50萬元（約13萬港元）以下罰款提高至250萬元；改造被查禁的模擬槍可供發射金屬或子彈，未具殺傷力者，從現行20萬元（約5.2萬港元）提高至30萬元（約7.9萬港元）。

台內政部長徐國勇指出，現行法律出現漏洞，導致不法分子能輕易取得「操作槍」，希望透過修法將「操作槍」納列入管制，並加重刑罰。他強調，政府不會打擊正當的玩具槍業者經濟活動，外銷也會不受到影響，請玩具業者放心。