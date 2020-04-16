新冠肺炎：降低感染風險　戲院等場所暫不開業

內地新冠肺炎疫情持續，多個景區陸續恢復開放，但戲院等部分服務行業仍然未能復工。中國疾控中心環境所所長施小明指出，要將感染風險降至最低，關鍵是控制人員流量，減少聚集機會，戲院、遊戲廳等休閒場所應暫不開業；另有專家就目前國際疫情呼籲，市民在五一長假應留在國內。內地截至周四（16日）凌晨，累計82,295宗確診個案，3342人病亡。

國家衞健委高級別專家組成員、中國工程院院士李蘭娟周三（15日）表示，國內無徵狀感染者的情況備受社會關注；她建議繼續加強社區人群的管理，凡是有可能病徵者，以及其接觸者應第一時間進行檢測。另針對目前國際形勢嚴峻，她不建議到外國旅遊，但內地民眾可趁五一長假前往人員不集中的地方，利用節日休息，強調在全球疫情的形勢下，「在中國旅遊還是最安全的」。

此外，中國疾控中心研究員張流波周三在國務院聯防聯控機制的新聞發布會上指出，內地大部分地區都是低風險地區，但並不等於沒有風險，當前仍面臨境外病例輸入的風險。面對無徵狀感染者現時仍處於進一步調查的階段，他建議民眾需做好個人防護，處於人員密集場所，如乘搭升降機、公共交通工具，前往火車站、機場、養老院等特定及重點場所，都應戴上口罩。