新冠肺炎：拒戴口罩出手打人　外籍男當場遭制服

內媒周三（15日）報道，北京市朝陽區一名外籍男子，周二（14日）因拒絕戴口罩及出示出入證明文件，強行進入某屋苑，遂與保安人員發生爭執。他事後更出手打人，最終被制服在地，警方到場後將其帶回派出所調查。

報道指，當日下午5時許，該名外籍男子進入青年路某屋苑門口時被保安攔截，後者要求他戴上口罩並出示有關證件。保安表示，按照防控規定，任何出入人員都需要出示有關證件，且在公眾場合戴口罩，惟該名外國人疑因喝酒後，對上述要求不予理會。

網傳影片顯示，有保安拿出新口罩讓外籍男子戴上，惟後者破口大罵，更試圖強行進入，保安隨即上前攔截。未料對方變本加厲，對保安拳打腳踢，更將保安的手機摔至地上。幾名保安見狀，隨即上前阻止，更出動防暴鋼叉將對方制服在地，外籍男當時更大喊：「我沒病毒，你們才有病毒！」

外籍男的妻子當時亦在現場，但面對丈夫的行為反而向保安大罵，強調自己是中國公民，不應被這樣對待，且表明就丈夫受到的傷害要求索償，更與路過的鄰居發生爭執。外籍男子停止反抗後，出示了出入證和戴上口罩後便獲放行。

但後來，該名外籍男子事後又再回到屋苑門口現場，他先對妻子破口大罵，之後再度試圖向保安出手，結果再被制服在地，惟他即使動彈不得，仍大聲唱歌挑釁；直接警方到場將其帶到派出所，事件才暫告一段落。