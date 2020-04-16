新冠肺炎：「群體免疫」可抗疫？　專家稱不現實

上海新冠肺炎醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏，周三（15日）獲中國駐歐盟使團、駐比利時、荷蘭、盧森堡使館邀請舉行視像講座，與在歐中資企業、華人華僑、留學生交流。針對有西方國家企圖用「群體免疫」的方式抗疫，張文宏表示，人類歷史上，從未有傳染病的控制可以靠群體來免疫。

張文宏直言：「群體免疫的概念就是在社會上有很多人幫你擋，那病毒的傳播效率就會受到極大阻礙。」但他表示，在目前未有疫苗的情況下，沒有人可成為人傳人的障礙，只會不斷出現被感染的患者。他又指群體免疫並不現實，在人類歷史上，從來沒有一宗傳染病是通過群體免疫來控制。

張文宏以美國的人口舉例，指如要達到群體免疫的效果，3億人口就需要至少50%的感染人群，也就是1.5億人受感染才可達到群體免疫。再按照目前的重症率分析，至少會有1500萬人獲重症，當中有一半人危重，按照紐約的搶救成功率計算，他估計大概會有600萬人死亡。

此外，張文宏表示，在一個城市的疫情沒有完全結束之前，小學和幼稚園具一定風險，因孩子沒有社交距離；他建議要等到當地在2至4星期內再沒有報告新增病例，將孩子送到當地學校會比較安全。