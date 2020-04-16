官媒引述軍事專家發文　推動台獨或觸發大陸武統

解放軍機近日多次繞台，台海局勢緊張。國台辦旗下網站「中國台灣網」周三（15日）發布「說透了！『武統』台灣甚麼時候開始？解放軍專家權威解讀」的文章，有軍事專家指出，台灣因不斷丟失邦交國已成孤立狀態，直言民進黨若執意推動「台獨」，大陸將會堅決以武力方式實現國家統一。

文章引述解放軍火箭軍退休研究員、大陸核戰略專家楊承軍日前在媒體上的發文，提到大陸在新冠肺炎疫情之下，仍然關注台灣政府的動向，其原因在於民進黨自就任以來，已經與7個國家斷交，但近日仍就大陸及美國雙方的疫情下，展現兩種完全不同的態度，堅持「台獨」立場，不斷推進「去中國化」的進程，導致陸方必須作出反制手段。

對於美國日前通過《台北法案》（Taipei Act），公然挑戰聯合國「一個中國」國際法及陸美三個聯合公報，他認為雖然美國干預的程度加深，但大陸一旦啟動「武統」，美國對台的支持將集中體現在情報訊息和武器裝備上，會因為顧慮戰爭成本和後果，而不會為台灣向陸方宣戰。

楊承軍認為，在「反分裂國家法」的規範下，台灣會在以下6個條件或觸發大陸武統。當中包括公然宣布獨立時、組織獨立公投時、使祖國面臨分裂時、台島有外軍部署時、重啟核武研發時、使用軍事手段攻擊大陸時、島內發生大規模動亂時。他強調，上述時機並不包括大陸要趁疫情蔓延之際行動，是否以和平方式統一，其取決於民進黨和美國勢力是否認清形勢，明白陸方維護核心利益的決心和不可跨越的底線。

此外，台灣中山科學研究院近日多次在屏東九鵬基地，向東南部外海進行火炮射擊，且射擊高度無限。有軍事專家分析，試射的導彈可能是台灣自製的「天弓三型」導彈，擁極佳的攔截性，並針對台灣近年持續加強導彈陣地建設等動作，認為台獨勢力「以武拒統」動作趨於強硬，陸方必須提高警惕。