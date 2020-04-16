台郵局經理投資失利　監守自盜600萬元新台幣

台灣屏東縣一名鄭姓前郵局經理因投資失利，自2017起利用他人身份匯款，趁機侵佔公款近600萬元（新台幣，下同，約155萬港元），再以玩具鈔票混充真鈔，直至去年上級派員稽查才自首。屏東地方法院日前開庭，鄭男被判囚2年，緩刑5年，並罰款15萬元（約3.87萬港元）。

判決指出，鄭男因投資外國期貨失利欠債，自2017年10月起利用經辦儲匯業務收取現金，及以經理身份入金庫盤點現金的機會，陸續侵佔業務上負責保管的現金。他為掩飾隱匿侵佔款項來源及避免遭人追查，冒用其不知情兄、嫂身份，在郵局內偽造兩人簽名，在郵政跨行匯款申請書上匯款侵佔。

為避免被揭穿，他又購買面額1000元（約258港元）的玩具鈔票，混充真鈔放入金庫千元鈔中，以應付稽核。直至去年8月，上級派員稽查到郵局金庫內整理千元鈔時，他才坦承告知以假鈔換真鈔手法偷走公款，並向調查站自首。

據了解，自案情揭發後，鄭男已完成償還。檢察官事後依洗錢防制法等罪起訴，鑑於他沒有犯罪前科，案發後坦承罪行，且已向郵局賠償及獲得兄嫂原諒，遂作出上述判決。