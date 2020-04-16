新冠肺炎：世衞被指孤立台灣　3官否認說法

世界衞生組織（WHO）周三（15日）召開記者會，有日媒記者問及，世衞將台灣孤立在外；世衞總幹事譚德塞未有回答，由其他3名官員回應並否認相關說法，並強調世衞為世界各地所有人的健康，並與聯合國一致承認「一個中國」原則。

譚德塞在會上被記者點名提問，世衞刻意孤立台灣，將政治凌駕於公共衞生之上；美國國務院曾批評世衞未將台灣早期提供的資訊發放給全球。相關問題由世衞生突發事件執行主任瑞安、世衞副法律顧問所羅門、專家范克爾克霍夫3名官員回答。

瑞安表示，世衞在去年12月31日在湖北武漢衞健委網站上獲悉新冠肺炎等消息，並與大陸當局正式確認。所羅門回應稱，世衞為全人類服務，無論身在台灣、大陸或其他任何地方。范克爾克霍夫則認為，她早在2月已與台灣科學家和公共衞生專家通過電話交換意見，與前線醫護人員交流疫情問題。

另有美媒周二（14日）發布文章，以新冠肺炎疫情等問題，批評大陸威脅全球組織，發揮地緣政治的力量打壓台灣等；呼籲美國總統特朗普承認台灣的「國家地位」，並消除虛構的「一中政策」。