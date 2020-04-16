新冠肺炎：IMF料今年亞洲經濟零增長　60年來首陷停滯

國際貨幣基金組織（IMF）指出，新冠肺炎疫情帶來空前危機，比全球金融海嘯還要差，亞洲地區亦無法幸免，預期2020年亞洲經濟停滯在零增長，是近60年以來最差表現，但仍較其他地區好。

值得留意的是，2008年全球金融海嘯時，亞洲區經濟增長4.7%，即使1997年亞洲金融危機時，亦錄得增長1.3%。是次疫情引發居家令及商店關閉，直接衝擊亞太地區的服務業。此外，亞洲的出口國家也大受衝擊，原因是歐美等國對這些出口國家的產品需求銳減。

IMF亞太部主管李昌鏞稱，除了來自國內遏制措施和社會隔離的影響外，全球經濟及中國經濟放緩，都影響亞洲區的前景。該組織料2020年全球經濟將收縮3%，是自大蕭條以來最嚴重的衰退。

至於中國經濟增長料將由2019年的6.1%，大幅下滑至2020年的1.2%，遠低於1月時預期的6%。2021年則料將升至9.2%，是全球為數不多的幾個今年有望維持經濟正增長的國家。由於中國已基本完成疫情的防控工作，經濟活動正在逐步恢復，IMF預計中國今年稍後有望迎來復甦，但病毒的二次爆發或防疫常態化仍是潛在的風險。

對於亞太區其他地區，IMF估計日本、南韓、澳洲和新西蘭今年都將面臨較為嚴重的經濟收縮，印度則有望保持一定程度的增長。不過，如果新冠肺炎疫情於年內可控，IMF則料2021年亞洲經濟有望復甦至7.6%，但不確定性仍高。

IMF建議，各國的首要工作是全力支持對醫療衞生的投入以防控疫情，即使政府的財政空間有限，這一工作也應是重中之重。政府還應大力援助受疫情重創的家庭和企業，採取貨幣政策和宏觀審慎監管為金融市場提供足夠的流動性，緩解企業，尤其是中小企業的財務壓力。

此外，IMF強調，有針對性的支持與國內需求刺激相結合將有助於促進經濟復甦，但政府需要確保其刺激成果落實到普通市民和中小企業。