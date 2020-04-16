新冠肺炎：劍橋專家稱病毒最早流行地或在廣東

新冠肺炎疫情全球肆虐，科學家繼續追蹤其源頭。英國劍橋大學及德國的專家上周發表了新冠病毒系譜研究，領導的劍橋大學基因遺傳學家福斯特（Peter Forster）受訪時重申，報告未能證實病毒的確切起源，只肯定最早是在中國傳播開來，流行地點可能不是外界認為的湖北省武漢市，而是更南方的廣東。

研究團隊於去年12月24日至今年3月4日從全球採集160個完整的病毒基因組數據，繪製新冠病毒的原始傳播圖，發現病毒通過突變變成3個有緊密關聯的類型、即毒株，並以A型、B型和C型為代號。A型最接近蝙蝠的新冠病毒，它雖於武漢存在，但不是主要病毒類型，反而B型毒株是主要類型，並傳播到整個東亞地區。A型的主要流行地是美國和澳洲，C型則在歐洲流行。

福斯特日前接受《美國之音》訪問，指因為「奠基者效應」、即當病毒從一個小的、孤立的感染群體中建立新類型時發生的基因瓶頸，所以在1月初沒有發現美國有A型毒株，但後來有發現，相信是曾往加拿大和北美的人感染了A型毒株，通過奠基者效應在相當長的一段時間內都沒有被發現但傳開了，而且傳染性很強。然後，A型毒株在美國成了主要病毒類型，這不意味因為它是美國的多數類型，所以它就是來自美國，這是錯誤結論。

福斯特續指，無可能區分是否有人在中國投放病毒，但可以說的是病毒很早就在中國傳播，可能是在南部地區。早期的病毒樣本顯示，最早開始傳播的地點並非武漢，而是更往南的地方，有可能是廣東省。

截止1月17日，研究團隊共有44個來自武漢的樣本，其中42個是B型，只有2個是A型，所以武漢看起來不像是A型的早期傳播地，但當時中國的其他地方的樣本，只有11個，非常少，但在這11個樣本中，有7個是A型，4個是B型。而這些樣本來自深圳。研究團隊還推算新冠病毒最早是從2019年9月13日至12月7日期間出現。

不過，福斯特強調樣本數量有限，這只是初步的推斷。他還表示，新冠肺炎疫情最先在美國西岸的太平洋沿岸爆發時，病毒應該是從東亞地區傳入，但後來在紐約大爆發時，病毒是來自歐洲。