向境外組織販賣機密資料　科研人員囚2至15年

國家安全部新聞辦周三（15日）在北京公布多宗危害國家安全案件，有多名從事航空、武器等研究人員，因金錢和其他利益引誘，為境外組織提供相關科研機密資料，犯叛逃罪獲刑。其中一對夫婦早年帶航空研究資料到海外國家繼續從事相關工作，潛逃16年後，在2017年以外籍身份回鄉探親時被警方逮捕。

來自陝西的62歲王丕宏和妻子趙汝芹，早年在中國某航空研究所分別擔任副總設計師和技術人員，曾參與多項國家重點涉密項目研究。兩人在1999年開始，隱瞞有關部門，偽造材料申請護照，請求移民中介公司辦理移民手續。兩人於2002年以回鄉探親為由，帶同兒子逃往海外，並在2005年獲得外國國籍。

兩人在外國繼續從事航空領域的工作，國家安全機關認為，王男夫婦手中掌握大量科研機密，對中方軍事安全、科技安全造成重大威脅。兩人經陝西西安咸陽國際機場入境時，被警方當場逮捕。案件去年11月在河南省洛陽市中級人民法院開庭宣判，王男被判囚3年，趙女被判囚兩年。

另有從事研究軍方武器軍備的高級科研人員張建革，早年在中國某軍工科研院所工作，受自稱國外軍方人員的男子Jack引誘，以每次諮詢費用3000至5000美元（約2.3萬至3.9萬港元）和協助其女兒到外國留學等利益引誘下，出售張男手中的軍方項目資料。

國家安全機關偵查人員表示，Jack初期曾幫助張男解決生活難題，又提供每小時200美元（約1550港元）兼職，逐步要求張男與其合作，提供情報資訊。張男隨後向境外間諜情報機關提供未投入使用的武器裝備等研究資料和情況。

張男準備出國時，在機場被偵查人員逮捕，後者從他的行李中搜出科研材料。經法院審判，張男因犯間諜罪，被判囚15年。