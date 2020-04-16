New Balance告贏山寨NEW BARLUN　獲賠1080萬人民幣

獲美國New Balance授權的新百倫貿易（中國）有限公司，早前控告NEW BARLUN紐巴倫（中國）有限公司侵權一案，周四（16日）在上海市浦東新區人民法院一審宣判。法院判新百倫勝訴，紐巴倫須停止對新百倫的不正當競爭行為，發表公開聲明消除影響，並賠償1000萬元（人民幣，下同，約1115萬港元）經濟損失及80萬元（約89萬港元）維權合理開支。

原告指出，New Balance是一個知名運動品牌，在內地具極高知名度和市場佔有率，其所屬的新平衡體育運動公司已在中國商標局註冊了「New Balance」、「NB」、「N」等系列商標；New Balance運動鞋有一項標誌性設計，即在鞋兩側中央位置使用大寫的英文字母「N」裝飾。

新百倫公司已獲授權，在中國非獨佔使用上述系列商標及銷售New Balance運動鞋及「N」裝飾，且有權單獨對相關侵權及不正當競爭行為提起訴訟。惟紐巴倫公司大量生產、銷售兩側印有「斜杠N標識」的運動鞋，侵犯了New Balance特有裝飾，且導致原告產品評價降低，商譽貶損，遂訴至法院請求判決其停止不正當競爭行為，公開聲明消除影響，要求賠償3000萬元（約3345萬港元）。

紐巴倫公司辯稱，該公司作為「斜杠N字母」註冊商標的所有人，依法享有在核準商品類別上使用註冊商標的權利，且上述商標現均為合法有效商標，應依法受到保護，故其在運動鞋上使用註冊商標的行為，不構成不正當競爭。

上海浦東法院經審理後認為，通過長期宣傳和反覆使用，已令公眾視該裝飾為New Balance運動鞋的顯著特徵，且該裝飾於紐巴倫註冊「斜杠N字母」商標前，已在市場上形成「一定影響」。法院指出，紐巴倫公司作為同業競爭者，明知原告的鞋裝飾具有一定市場影響，仍在其生產同類商品上使用近似標識，違背誠實信用原則和公認的商業道德，構成不正當競爭，遂作出上述判決。