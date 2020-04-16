新冠肺炎︰湖北人外省求職受歧視　企業拒錄用涉違法

內地防疫形勢持續向好，各地陸續復工復產；隨着湖北全面解封後，不少湖北「打工仔」開始跨省就業，惟內地傳媒記者暗訪發現，一些湖北籍工人疑受到歧視，導致就業困難。有勞務中介透露，早前曾向某工廠介紹了40多名工人，卻因其中1人來自湖北，結果全部未予錄用。

內媒記者周三（15日）暗訪北京馬駒橋勞務市場，發現不少企業或勞務中介對招聘湖北籍工人存在「潛規則」。有企業招聘代表指出，其公司目前對湖北員工的錄用要「分地區」，其中來自疫情重災區武漢市的工人「有點懸（成功機率不大）」。他坦言︰「現在網上都說不准歧視湖北人，說真的其實有甚麽呀，這事過去就過去了，只是大家心理上有點（過不去）。」

另一名勞務中介則表示，早前曾向某工廠介紹40多名工人，卻因有1人來自湖北，結果一同前往的40多人全部未被錄用。他認為︰「也不是說歧視湖北省，確實之前疫情太嚴重，就算現在解禁了，各大廠招人人家還是不要啊。」

對此，長江大學法學院副院長李華成指出，疫情背景下企業招聘啟事中拒絕聘用湖北人，屬於有罪推定，原則上是將全部湖北人推定為新冠肺炎感染者。他指出，即使求職者是確診病人，其痊愈後的就業權利仍受法律保障，單位拒絕招聘痊愈者已違反《就業促進法》和《傳染病防治法》。