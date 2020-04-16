新冠肺炎︰回國隔離14天後發病　再傳染3家人

新冠肺炎疫情持續，北京市政府周四（16日）下午召開疫情防控工作新聞發布會，市疾控中心副主任龐星火通報了該市周三（15日）新增的3宗境外輸入關聯病例的詳情。據稱，新增的3宗為聚集性病例，首發病人回國後曾接受隔離，期間3次檢測均呈未感染，卻在回家後出現症狀，傳染給3名家人。

龐星火透露，周三新增的3宗確診病例是周二境外輸入病例的密切接觸者，分別是首發病人的母親、弟弟和外公。首發病人上月24日從美國返回北京後，在小湯山醫院接受14天集中隔離，曾3度接受核酸檢測，結果均顯示未感染；上周三（8日）回家後，與家人共同生活，至上周五（10日）出現症狀，周一（13日）求醫並於周二確診，其母親及弟弟分別於周一和周二出現症狀。

在首發病人確診後，當局對家5名密切接觸者進行病毒核酸檢測，結果顯示除了有症狀的母親和弟弟外，其外公並無症狀仍確診，均已送院治療。截至目前，經擴大搜索，初步判定尚有62名密切接觸者，正接受相關醫學隔離觀察措施。

龐星火認為，首發病人在隔離14天後發病，說明新冠病毒仍有許多未知因素需要不斷地探索和認識，她提醒有疫情高發地區旅居史、近期解除醫學觀察的人士，仍要密切關注身體狀況，身體不適要及時報告和就診，且盡量繼續單獨居住、就餐，減少與家人接觸，外出盡量避免前往人員密集、空氣流動性差的公共場所，或參加人員聚集活動等。