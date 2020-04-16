第二波蝗災或侵襲內地　專家料6月進入高風險期

新冠肺炎疫情肆虐之際，內地迎來第二波非洲蝗災，其中上海海關已在進口貨物中發現蝗蟲。內媒報道，此次非洲蝗蟲數量約為第一波的20倍；專家預測，今年6月份，可能進入蝗災高風險期。

內媒報道，目前蝗災受災地區主要為東非五國，已致非洲2000萬人陷入困境。國家牧草產業技術體系崗位科學家、中國農業科學院植物保護研究所研究員張澤華表示，一頭雌蝗蟲，一生可以產下200至300粒卵，若全部成活，意味每一代蝗蟲會增加100倍以上，而實際上成活率未必有這麼高，所以只估計20倍是可能的。

他分析蝗蟲遷徙路線，一是北線，從印度河流域沿青藏高原邊緣往南，到達緬甸等地，隨後看季風的情況，有可能進入中國雲南、廣西甚至廣東等地。二是南線，在印度洋發源的東亞季風，在紅海南段、非洲之角與西風帶的氣流匯合，最終直達雲南。以上情況極可能在今年6月出現。

至於如何應對，他介紹當蝗蟲密度過高時，可採用化學防治，如噴殺蟲劑；密度低時，可使用生物防治，如生物藥劑、或讓蝗蟲生病。而放出鳥類、青蛙、雞鴨等動物捕食蝗蟲，可在小範圍內使用。

他指出，全球暖化是非洲蝗蟲爆發原因之一；另一原因是非洲草原的樹林被大規模砍伐，破壞生態系統。他認為，防治蝗蟲的根本是生態平衡，但非洲用化學殺蟲的同時，亦殺死蝗蟲的天敵，破壞生態系統，形成惡性循環。