警方公布10宗反恐典型案例　包括昆明火車站恐襲案

周三（15日）是中國「全民國家安全教育日」，雲南省政府啟動為期3個月的「2020年全民反恐、共築平安」反恐主題宣傳季活動，營造更加有利反恐防恐的社會氛圍。雲南省公安廳當天就通報10宗反恐典型案例，其中包括2014年昆明火車站恐襲事件。

省公安廳通報的案例中，首宗即是2014年昆明火車站恐襲事件，當時數名暴徒蒙面持刀在站內砍殺群眾，造成大量市民傷亡，4名暴徒被當場擊斃，帕某被擊傷後抓獲。案後，幕後組織者玉某被判死刑，帕某則判無期徒刑。另在2016年，2名分別楊姓及熊姓網民在網上討論「聖戰」及「製作炸彈」等話題被捕，楊某因宣揚恐怖主義、極端主義罪判囚2年，熊某亦因準備實施恐怖活動罪判囚。

同年，一名楊姓網民因向涉分裂國家潛逃海外的玉某轉帳了1000元人民幣（約1115港元），犯因幫助恐怖活動罪判囚2年。2017年，一名馬姓男子因手機內存有大量恐怖主義及其他宗教有害訊息，犯非法持有宣揚恐怖主義、極端主義物品罪，被判囚10個月。

其餘6宗典型案件，分別是在2017年至2019年期間，有速遞公司、網吧、賓館、巴士站、客運公司或旅遊公司，因未按規定實施實名制登記，或未實施重點目標反恐防範應對措施案等，各公司負責人分別獲刑或罰款。