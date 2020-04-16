新冠肺炎︰省公安廳打擊跨境犯罪　25邊境縣準備改建醫院

新冠肺炎疫情持續蔓延，內地進一步加強防範境外疫情輸入風險。邊境線長逾4000公里、與緬甸、老撾、越南3國接壤的雲南省，繼早前宣布關閉19個陸路口岸和14條便民通道後，省政府宣布25個邊境縣已做好備用醫院改建準備。另省公安廳周四（16日）通報了警方展開打擊跨境犯罪專項行動1個月以來的成果。

省公安廳通報，自打擊跨境犯罪專項行動1個月以來，當局先後查獲涉及內地人非法出入境案件逾1600宗、約3660人，查處「三非（非法入境、非法居留、非法就業）」案件逾1790宗、約2970人。警方另展開「凈邊2020」、「邊境狩獵」、「紅藍對抗」等專項行動，破獲走私、跨境電騙、跨境參賭、毒品等案件。省公安廳長任軍號強調，要持續對邊境重點地段、區域實行24小時管控，加強出入境管理。

另外，因應雲南省8個市州共25個縣分別與緬甸、老撾、越南3國接壤，省政府已制定並下發分級響應應急預案，要求所有邊境縣做好備用醫院改造建設的準備，並組建了45支共3100人的邊境對口支援隊伍。另省政府啟動國門疾控中心建設項目，對20個邊境縣國門疾控中心按州級標準改造，完成後可將邊境核酸檢測能力由每天4700人提升至10,000人。