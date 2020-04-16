男子毒死77隻狗存放冷藏庫　欲冬季出售謀利遭公訴

上海一名王姓男子去年4月至9月，在多個街鎮、村莊將含有劇毒物質氰化物的肉投食予狗，將其毒死後簡單清理內臟凍在冷庫內，準備冬季出售。警方隨後拘捕王男，在其冷庫內查獲了77條狗屍。上海鐵路運輸檢察院周四（16日）披露，該院日前已以生產、銷售有毒、有害食品罪對王男提起公訴。

案情指，王男事發時是駕駛電單車到瀏翔公路、寶錢公路、滬宜公路等沿線的街鎮、村莊作案，除了毒狗，他也會撿來路上撞死或來源不明的狗處理準備出售。王隨後落網，經檢驗，狗屍的狗血、狗腎中均檢出食品中不得含有的氰化物成分。

上海鐵路運輸檢察院上周三（8日）以生產、銷售有毒、有害食品罪對王男提起公訴。按有關刑法條文，在生產、銷售的食品中投入有毒、有害的非食品原料，或者銷售明知含有有毒、有害的非食品原料的食品者，可被判囚5年以下，並處罰金，對人體健康造成嚴重危害或者其他嚴重情節者，則可被判囚5年以上10年以下，並處罰金。另根據食品安全法，生產經營病死、毒死或者死因不明的禽、畜、獸、水產動物肉類及其製品的行為亦為禁止的。