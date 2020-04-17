新冠肺炎：境外病例恐致本土傳播　鍾南山籲關注無症狀感染者

內地新冠肺炎疫情逐漸緩和，但仍面對境外輸入病例的難關。國家衞健委高級別專家組組長鍾南山周四（16日）表示，中國正面臨境外輸入病例引發本土傳播的挑戰，要特別關注無症狀感染者。內地截至周五（17日）凌晨，累計確診個案增至82,342宗，3342人病亡。

鍾南山等國內醫療專家，當日通過視像會議與歐洲、美國、非洲的臨床醫生交流。他指出，內地疫情基本得到控制，目前增加的病例大多都是境外輸入。但在無症狀感染者方面，患者潛伏期可能只是出現非常輕微的症狀，約50%患者並不會出現發燒，反而先出現乏力、咳嗽；我們應更關注和防護密切接觸者，以及從爆發疫情的社區回來的人士，防止疫情更進一步傳播。

此外，鍾南山表示， 發現一定比例的患者出現心臟、腦部、腎臟受累的臨床表現，該些患者可能已有基礎性的疾病。當中有兩成半至三成的患者出現腎臟受累，比如腎小管壞死等情況。他建議需加強CT（電腦斷層掃描）診斷，能有助從早識別出患者。