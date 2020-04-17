新冠肺炎：中方重申支持世衞領導抗疫　反對試圖削弱行為

美國總統特朗普日前宣布，暫停向世界衞生組織提供資金，聲稱要就應對新冠肺炎疫情的失誤向世衞問責。中國常駐聯合國代表張軍，周四（16日）去信聯合國秘書長古特雷斯、聯合國大會主席及各國代表，重申中國堅定支持聯合國和世衞在疫情上發揮領導作用，積極協調國際社會合作抗擊疫情，又強調反對任何試圖削弱世衞的行為。

張軍指出，世衞是聯合國系統內負責公共衞生事務的專門機構，在應對疫情中的作用至關重要。在總幹事譚德塞帶領下，世衞秉持科學、客觀、公正立場，協助各國應對疫情，為國際抗疫合作出重要貢獻；中方堅定支持世衞在全球抗疫合作中發揮領導作用。

信中又指出，中方一直本着公開、透明、負責任的態度，與世衞保持密切溝通和合作，及時通報疫情訊息，包括發布病毒基因序列、分享防控和治療經驗等。在當前嚴峻形勢下，世衞作用不可或缺，中方堅決反對任何試圖削弱世衞的行為。

張軍強調，病毒沒有國界，疫情不分種族，任何國家都不能置身其外，獨善其身。有關指摘與推諉都無助應對疫情，並造成國際社會分裂，危害抗疫國際合作。中方堅決反對把疫情標籤化、政治化和污名化的錯誤做法，希望各國同舟共濟、守望相助，一同戰勝疫情。