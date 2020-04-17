乾安縣12死車禍　死者家屬︰農忙時節貨車超載常見

吉林省松原市乾安縣周三（15日）發生3車連環相撞事故，造成12死4傷。內地傳媒報道，12名死者中包括9名中老年女工，她們正準備前往農田工作。有死者家屬透露，每逢春種、秋收等農忙時節，汽車超載情況非常普遍，其中涉事輕型貨車核載4人卻坐了15人，「用防雨布一蓋，外邊什麽都看不到」。

其中一名死者家屬陳子女接受內媒採訪時表示，他的嬸嬸喬香蓮因獲農戶聘請，事發時與同住龍字村多名女工一起，乘坐由農戶安排的輕型貨車，準備前往40公里外的忠字村種植洋蔥。由於起程於清晨，路上車流較少，女工們坐在貨車車斗內，再用綠色防雨斗掩蓋車斗，外邊的人根本看不見車斗內載了人。

陳子文又指，他從警方口中得知，12死者當中，除了私家車司機及貨車司機外，有9人正是龍字村的女工，年齡介乎48歲至66歲，剩餘1人身份還坐核查當中。他續指，每逢農忙時節，經常有農戶僱人工作，一般是聘請女工，由農戶聯繫「車接車送，按天發錢」；另外有些村民為省車錢，外出打散工時都會選乘類似的貨車。

據了解，乾安縣附近的農安縣也有類似情況，當地一名農場負責人表示，春種和秋收時，用小貨車拉人的情況比較普遍，「經常從早上三點多就開車拉人，晚上再送回家中」。上述負責人認為，日薪僱員均無保險，「一旦發生事故，損失嚴重」。