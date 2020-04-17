13人無戴口罩賭博　台警方扣查41.4萬新台幣現金

台灣新冠肺炎疫情持續，金門警方周三（15日）發現有多名賭客無戴口罩，在貨櫃改裝的賭場內賭博。警方逮捕黃姓賭場負責人、職員和賭客等13人，檢獲近41.4萬（新台幣，下同，約11萬港元）現金和價值330.5萬元（約87萬港元）的籌碼和代金券。警方表示，在疫情期間聚眾賭博，賭客無戴口罩，有交叉感染的風險。

警方近日接報稱，在防疫期間，有多名人員進出金沙鎮一貨櫃改裝的賭場。警方成立專案小組到場巡查，扣查閉路電視設備、交易帳單、麻雀、骰子和籌碼等涉案工具，另在一名男賭客身上搜出含有K仔的香煙。案件將按照刑法賭博罪嫌，將賭場負責人和職員移送金門地檢署偵辦；多名賭客按違反社會秩序維護法裁罰等。

警方調查發現，該賭場以麻雀「推筒子」的方式聚賭，為逃避警方追查，於凌晨時間才開場，又在主要路口設置閉路電視和安排職員監視。賭場負責人為免場內有大量現金，賭客入場前需兌換籌碼或代金券，賭場職員隨即將現金存放到附近的車輛內。大批警員到場調查，賭客見狀隨即逃走，惟隨後全數落網。