自治區乾旱面積逾6成　出動火箭彈飛機人工增雪雨

國內多地近日紛紛出現旱情，除雲南省持續乾旱導致近百萬人飲水出現困難，內蒙古近期因降雨少、氣溫波幅大，致整個自治區乾旱面積超過6成。為緩解乾情和降低火險，該自治區各地區正開展人工增雨雪工作。

內蒙古氣象局上月底公布，該自治區當前乾旱面積達65.97萬平方公里，佔全區總面積的66.8%。旱情以中度乾旱為主，全區特旱面積5.27萬平方公里，重旱面積18.97萬平方公里，中旱面積23.74萬平方公里。乾旱面積當中，牧區超過7成，農區超過6成，林區不足4成。

截至上月29日，出現中旱地區包括阿拉善盟、巴彥淖爾市、鄂爾多斯市西部、包頭市北部、呼和浩特市西部、烏蘭察布市北部與東部、錫林郭勒盟西部和北部、赤峰市北部、通遼市中部、興安盟中部及呼倫貝爾市西部地區。中重旱以上旗縣則有額濟納旗、阿拉善右旗、阿拉善左旗、烏拉特後旗、蘇尼特右旗、烏拉特中旗、四子王旗、鄂托克旗、蘇尼特左旗等。

氣象部門當時建議，各地根據實際情況，做好抗旱工作。氣象部門將調集增雨工作裝備，等待有利時機開展人工增雨工作。上月中，赤峰喀喇沁旗氣象局分別於馬鞍山國家森林公園、王爺府鎮銀匠營子村進行4點次增雪工作，發射11枚火箭彈。同期新舟氣象增雨飛機進駐內蒙古人工增雨基地，擇機開展增雨工作。