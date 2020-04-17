新冠肺炎：公安打擊倒賣口罩原料　涉額案逾3千萬人民幣

全球疫情持續，作為製作口罩的關鍵原料熔噴布頓成搶手貨，有不法分子囤積、投機漲價、買空賣空等方式哄抬熔噴布價格牟取暴利。有見及此，內地公安部與市場監管總局近期部署專項行動，破獲20宗相關案件，拘捕42名疑犯，涉案金額高達3445萬元（人民幣，下同，約3790萬港元）。

公安部周五（17日）公布多宗案例，其中包括廣東省東莞公安破獲一宗疫情期間哄抬價格、非法經營熔噴布案，案中疑犯姜某、胡某透過湖北省某進出口有限公司，獲得從印度、阿根廷進口熔噴布渠道，於2月15日簽訂60噸進貨合同，進貨價約每噸9.6萬元（約10.6萬港元）。隨後兩人大幅加價將貨品出售，並與江西、江蘇、廣東等多家公司簽訂50余噸供貨合同，售價最高達每噸35萬元（約38.5萬港元），累計收取貨款850多萬元（約935萬港元）。

經市場監管部門認定，姜、胡二人行為已構成哄抬價格，廣東東莞公安機關其後依涉嫌非法經營罪對二人採取刑事拘留強制措施。3月19日，東莞市檢察機關批准逮捕二人，案件正在進一步偵辦中。

另廣東省深圳市公安機關於3月12日，成功偵破一宗通過生產銷售偽劣熔噴布牟取暴利案件，案中疑犯鄭某得知熔噴布價格大漲，卻缺少貨源，於是將抑菌棉加工裁剪成與熔噴布相似的規格，冒充成熔噴布共出售約2噸予口罩生產廠案，銷售額達76萬元（約83.6萬港元）。案發後鄭某因涉嫌生產銷售偽劣產品罪被廣東深圳公安機關依法採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。