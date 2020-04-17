新冠肺炎：台灣一連兩日無新病例　籲市民網上購口罩

台灣一連兩天無新增新冠肺炎確診病例，累計確診人數仍維持395人，共6人死亡。台灣的中央流行疫情指揮中心周五（17日）表示，衞生所、藥房下周日（19日）起逢周日可停售口罩，原因是希望讓工作人員有時間休息，同時呼籲市民多透過網絡訂購口罩。

衞福部長陳時中在記者會上表示，現在愈來愈多市民上網實名訂購口罩，考慮到寄送口罩的郵差、協助配銷的藥劑師和衞生所工作人員工作辛勞，因此從下周日起每逢周日不再配送口罩到參與實名制的特約藥房及衞生所。藥房如周一到周六仍有剩餘口罩沒賣完，仍可於周日營業。

早前一對美國返台夫婦懷疑隱瞞疫情，桃園地檢署正在偵辦。陳時中表示，像這樣的案例如經疫情調查認為有隱瞞的可能，將交由給司法單位處理。他又指出，目前台灣除對歐美入境者有嚴格居家檢疫要求，也考慮對東南亞某些國家的入境者採用相同措施，具體時間料很快確定並宣布。

針對美國疾控中心將羥氯奎寧從新冠肺炎建議用藥中移除，流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳稱，病人若本身有某些疾病便可能會出現心臟方面的副作用，某些國家使用的劑量的確比較高，但經專家討論後，因此羥氯奎寧仍在台灣的建議用藥指引中。而目前為止，該藥在台灣亦未出現任何使用後造成副作用的個案。