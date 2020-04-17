不滿要求離婚　台男勒死空姐妻囚15年

台灣桃園一名55歲詹姓無業男子，不滿簡姓空姐妻子提離婚、又要他搬出豪宅，於去年1月酒後勒斃女方，並試圖輕生。詹被捕後坦承殺死妻子，最高法院一、二審均判刑15年，經上訴至最高法院後，最高法院周五（17日）駁回上訴判決定讞。

案情指，詹男和簡女結婚近20年，原在桃園市區經營眼鏡行，後因經營不善結業。男方經常在家喝酒買醉，常因經濟問題和妻子爭執，簡女不堪丈夫言語暴力，萌生離婚念頭。2018年12月雙方簽下分居協議書，先分開1年半，並限詹男1個月內搬走。

詹男於2019年1月6日嘗試挽留妻子，但女方心意已決，雙方爆發激烈衝突。詹男一氣之下，竟在客廳徒手勒斃妻子，他自知闖下大禍，曾試圖割腕輕生，再打給友人稱：「幫我處理後事」。友人連忙趕到詹宅並報警，惟簡女送院後搶救不治。

高院指出，詹男所造成的危害重大並難以補救，對死者家屬造成莫大傷痛，但其坦承上述行為，自表悔意，且並無犯罪前科，判囚15年。檢方則認為詹男有預謀殺人，且在殺人後3小時才請朋友到場，手段兇殘，認為原審量刑過輕，惟最高法院最終駁回上訴。