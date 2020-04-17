新冠肺炎︰公務員狀控省政府瞞疫　民告官第一人

新冠肺炎疫情早前在內地大規模爆發，湖北省政府應對不力，被輿論視為疫情蔓延原因之一，多名官員亦因此遭免職。內地傳媒周五（17日）報道，湖北宜昌市兒童公園管理處職員譚軍，近日向法院遞交起訴狀，控告省政府隱瞞疫情，要求省政府登報道歉，被媒體稱為「因疫情民告官第一人」。惟法院目前尚未受理案件。

譚軍的起訴狀指出，湖北省衞健委今年1月11日仍通報稱，沒發現醫護受感染，沒人傳人情況；惟國家監察委上月19日發布的《李文亮醫生情況調查通報》承認，新冠肺炎於去年12月已發生人傳人情況。根據訴狀，譚軍要求湖北省政府在《湖北日報》登報道歉一天，並承擔所有訟費。

譚軍認為，省政府早知道病毒人傳人，且已有人病亡，卻刻意隱瞞疫情，導致人民生命財產重大損失，更令湖北人在各地遭受歧視。他作為湖北人感到痛心，湖北省政府必須出來負責。他強調，其搜集的證據都是官方發布文件，並非捏造；又指已踏出「民告官」的艱難一步，「輸贏我看得很淡，羸了更好，輸了我沒有甚麼遺憾的」。

譚軍透露，周一（13日）曾到西陵區人民法院遞交起訴書，惟法院指沒權力審理此案，提醒他入稟武漢市中級人民法院。及後，他被西陵分局國保大隊傳喚，要求不要在網上發布有關起訴的資訊，但稱「可以按法律程序起訴」。至周三（15日）下午，他把起訴書郵寄到武漢市中級法院，惟尚未知法院是否立案。