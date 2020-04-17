新冠肺炎：華外交部籲尼日利亞民眾　理性看待非洲僑民問題

新冠肺炎疫情全球蔓延，日前廣東廣州發生警方與尼日利亞籍黑人因防疫問題造成的衝突，引起中非外交風波。中國外交部周五（17日）舉行例行記者會，趙立堅在會上表示事件經解決後，尼日利亞外長日前讚賞中方採取措施，妥善解決在粵非洲公民境況，同時呼籲尼日利亞民眾客觀理性看待在粵非洲僑民問題。

趙立堅表示，很多非洲國家外長和駐華大使、駐廣州總領事表示，對廣東採取的防疫舉措予以理解，肯定中方採取積極措施回應非方關切。他又指，非洲疫情仍在發展，中方高度關注，並向埃塞俄比亞和布基納法索派出的兩支醫療專家組。另外，中方將繼續向非洲有關國家派出醫療專家組，在力所能及範圍內繼續提供緊缺的抗疫物資。

美國國務卿蓬佩奧上周三（15日）受訪時指，暗指新冠肺炎由武漢病毒研究傳出。趙立堅在記者會上回應，指蓬佩奧目的是要把水攪渾，轉移視線，推卸責任。而美方早前之中國隱瞞疫情，被中國誤導，趙反問美方疫情初期如果被誤導，為和要在1月就發布新冠肺炎的警告，關閉美國駐武漢總領館？中方再次奉勸美方，停止政治操弄。

趙立堅在會上又指，中方高度歡迎美國國際姐妹城協會董事長發表聲明，號召全球友城加強合作，共同抗疫。他表示，中美之間現有277對友好省州和友城，它們是推動中美關係發展、深化兩國地方交流合作的重要橋樑。中國各地也積極向美國提供防疫物資，山東省與得克薩斯州、廣州市與洛杉磯市等中美友好省州和友城已就防疫合作舉行線上座談會。

另對於英國外交大臣藍韜文稱英中關係不可能「像什麽事都沒發生一樣一切照常」，以及法國總統馬克龍稱中國在應對新冠病毒疫情時「顯然有一些我們不知道的事情」，趙立堅表示，在新冠肺炎蔓延全球之際，人命關天，救人要緊，此時討論制度優劣、搞模式之爭無濟於事，各國當務之急是團結抗疫。