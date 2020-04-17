旱情擴大近150萬人缺水　中央撥1億人民幣應急

雲南有市民在乾涸的水庫內捉泥鰍。

受持續降雨量少、分布不均影響，雲南省遭遇近10年來最嚴重乾旱，省內100條河道斷流，180水庫乾涸。據該省水利廳消息，截至周三（15日），旱情已造成近150萬人、逾4萬牲畜飲水困難，460萬畝農作物受災。財政部、應急管理部周五（17日）向該省緊急下撥中央防汛抗旱補助資金1億元（人民幣，下同，約1.1億港元）。

據雲南省水利廳表示，根據氣象、水文預測和季節性 氣溫等特點分析，全省大部分地區於今年春季（3至5月）將進入氣象乾旱快速發展期，並將持續至初夏雨季。該省中部以南地區由於前期降雨量異常偏少，除影響範圍將進一步擴大，亦極可能出現重大乾旱風險，當中以普洱和玉溪兩市的形勢最嚴峻，另楚雄、昆明、玉溪、大理則可能出現連片旱情。

自今年初起，省政府向相關州市提供資金，提前進行抗旱調水工程及減災救災工作。目前全省12個州（市）73個縣（區）已組織實施502宗抗旱應急工程，其中323宗已建成並投入運行。截至周三，全省已投入抗旱人數逾113萬，資金近5.5億元（約6億港元），臨時解決當地人畜飲水困難的問題。

據了解，當地水源單一、人居分散，是抗旱工作主要面的困難和問題。假如旱情持續到5月底，預計將有很多鄉鎮、村落出現水源枯竭等情況，屆時將增加接駁水源的距離和成本，加上當地脫貧工作仍然嚴峻，恐無法保障農村飲水安全。

在當前水庫蓄水急劇減少、生活用水缺乏的雙重壓力下，糧食生產用水保障難度大增，加上耕地長期缺水，各地農作物只能易地育苗，恐令主要經濟農作物面臨減產。而大量牲畜飲水困難，亦可能引致重大動物疫病，進一步打擊農民收入。