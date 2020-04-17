華駐哈薩克大使︰網傳文章事件屬小插曲　無礙兩國關係

內地網絡近期流傳《華商很難》和《某國渴望回歸中國》等系列文章，一度引起外交風波。中國駐哈薩克大使張霄周四（16日）接受官媒採訪，還原事件來龍去脈。另社交平台微信周五（17日）再回應事件，指在過去3個多月內，已刪除違規文章約15,915篇，限制能力或封禁公眾號22,500個。

哈薩克第一副外長努雷舍夫早前就內地網絡出現題為《哈薩克斯坦為何渴望回歸中國》的文章，召見了中國駐哈薩克大使張霄；對此，張霄指出，他應邀與努雷舍夫會面，雙方在務實友好、富有建設性的氣氛下交換意見，並達成重要共識；努雷舍夫提到，有關文章不符合歷史事實和兩國關係，希望中方採取必要措施消除影響，以免被有心人利用。張霄強調，中國及哈薩克正攜手抗擊疫情，自媒體文章並不代表中國官方立場，早前發生的「小插曲」不會對中哈關係造成任何影響。

另外，微信方面周五回應內媒查詢時表示，微信一直主動清理類似的、借疫情營銷、編造整合虛假訊息、煽動公眾情緒的文章，從今年1月1日至本月16日，微信平台已刪除涉嫌誇大誤導文章約9000篇，限制能力或封禁公眾號2500個；刪除謠言類文章6915篇，限制能力或封號20,000個。