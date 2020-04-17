新冠肺炎：防疫不力　哈爾濱副市長等18幹部被問責　

新冠肺炎疫情全球蔓延，中國疫情有所緩和之際，黑龍江哈爾濱多地出現大量境外輸入病例。省紀委監委周五（17日）下發通知，對包括哈爾濱市副市長陳遠飛在內的18名官員，以新冠肺炎疫情防控不力追責問責。

通報指出，近日由於內地疫情防控形勢向好，哈爾濱市和哈爾濱醫科大學部分黨員幹部、公職人員，因麻痹思想、厭戰情緒和僥倖心理，出現形式主義、官僚主義苗頭和不盡責、不擔當、不作為等問題，導致哈爾濱市發生聚集性疫情和醫院內交叉感染，造成嚴重後果和不良影響。

其中，哈爾濱由於境外輸入病例，導致市內感染人數暴增，曝露出哈爾濱市和哈爾濱醫科大學相關職能部門和黨員領導幹部、公職人員沒有切實履行責任，疫情管控措施存在漏洞，外防輸入、內防反彈工作不力。

經省紀委監委決定，給予哈爾濱市副市長、市應對抗疫指揮部副總指揮陳遠飛政務記過處分；哈爾濱醫科大學黨委常委、副校長，校應對新冠肺炎疫情工作領導小組副組長傅松濱黨內警告、政務記過處分；市第二醫院黨委委員、院長徐勇撤銷黨內職務、行政撤職處分。

另外，市衞健委黨委書記丁鳳姝處黨內警告、政務記過處分；道外區副區長趙琪，記過處分；道外區大有坊街道辦事處主任宋偉東、市第二醫院副院長李宏偉、市胸科醫院院長紀濱英、市第二醫院醫務科副科長關玉強、市胸科醫院技師于雷等人，處以黨內嚴重警告處分等。