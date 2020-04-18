新冠肺炎：多個省市列廣州為疫區　入境需特別申報

為防新冠肺炎疫情再度爆發，內地各口岸均嚴防把守無症狀感染者。有內地傳媒周五（17日）接獲市民爆料，指廣東廣州市已被其他省市當成「疫區」，更要求14日內曾到過白雲區和越秀區的旅客，需進入單獨申報通道，將來自廣州的旅客視為重點防控對象。

報道指，海南省在周二（14日）發布《關於加強疫情輸入防範工作的通知》，當中指出黑龍江綏芬河市，內蒙古滿洲里市，廣東省揭陽市，廣州市越秀區、白雲區，深圳市寶安區等6個地區，其疫情分級為中或高風險地區，凡是14天內有相關旅居史的人，須持有當地7天內的核酸檢測結果，證實無確診才能入境，違者需承擔相應的法律責任。

除了海南，有廣州市民購買飛往寧夏銀川的航班機票時，在平台購票時收到系統訊息，指「對於武漢、廣州兩城市的旅客抵達銀川後，將執行14天集中醫療觀察」，而最新調整的公告，亦將廣州調整為首個防控的重點地區。四川成都亦有社區貼出公告，「從疫情重災區（武漢、廣州、境外）」的返抵人士，需主動報備及居家隔離14天。

多個地方已將廣州列為疫情重災區，並下令重點防控，惟廣州市民並不知情，有網民直言：「廣州被列為疫區，全國都知道，只有廣州的人不知道。」並呼籲市民外出遊玩時，記得提前在網上申請健康碼。

據內媒調查，廣州疫情多出自越秀區和白雲區，廣東省防控指揮辦並在上周一（6日），發出的《關於印發廣東省應對新型冠狀病毒肺炎疫情分區分級防控工作指引（試行第二版）通知》中，就已將上述兩個地方的疫情防控由「低風險」調整至「中風險」。