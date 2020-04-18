假茅台售28省市涉2.5億人民幣　江門搗工場拘26人

廣東省江門市警方近日通報破獲一宗製售假冒飛天茅台酒案，涉案總值達2.5億元（人民幣，下同，約2.75億港元）。案中假冒飛天茅台酒被銷往全國28個省市，警方於案中共拘捕26名疑犯。

去年8月29日，江門市公安局食藥環偵支隊接獲受害人報案稱，從網上購買的飛天茅台酒均為假酒。經警員了解，受害人在網上看到有低價茅台出售的廣告，於是點擊進入頁面並填寫信息。其後，自稱客服致電受害人，表示「購買一箱以上有優惠」，受害人於是以1.7萬元（約1.9萬港元）買了4箱飛天茅台。收貨後，受害人發現該批茅台酒的包裝有瑕疵。經酒廠鑑定，該批茅台酒證實是假酒。

警方經初查發現，該批酒的賣家僅一個月內，共向全國28個省市銷售假冒茅台酒達300多萬元（約330萬港元）。江門市公安局迅速抽調市局食藥環偵、網警、蓬江分局成立專案組，經近4個月偵查，一個涉及湖北、河南、貴州3省，利用互聯網、物聯網銷售假冒茅台酒的黑色產業鏈浮出水面。

警方發現，案中關鍵人物孫某玉、孫某峰和孫某飛為同鄉，3人分別負責網絡推廣、銷售和物流發貨等環節，且各自發展出獨立的供貨商及黑色產業鏈。去年12月25日至27日，江門公安各行動小組分赴3省7市展開收網行動，將包括上述3人在內的26名疑犯逮捕歸案，並搗破假酒生產工場2個、貨倉10個，查獲假冒飛天茅台酒6580支，配件5萬多個。