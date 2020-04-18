手遊公會名稱疑辱華　玩家赴論壇反映遭刪文

玩家在論壇上反映，台灣玩家的公會名稱（小圖）疑辱華。

網上遊戲可與不同玩家交流結伴，但不時亦會引發論戰。由日本Cygames開發的手遊《碧藍幻想》中，有大陸及台灣玩家周四（16日）因一場公會戰而發生罵戰，前者事後在大陸遊戲論壇NGA（National Geography of Azeroth）反映，未料貼文遭刪除，引發大陸玩家不滿。論壇官方周五（17日）就事件公開致歉，並停止有關版主的職權。

事因遊戲的公會戰活動，一名台灣玩家將公會名為「中國武漢肺炎」，並與大陸玩家組成的公會對壘。惟後者疑因戰敗心有不甘，前往NGA批評台方玩家「辱華」。未料，相關貼文被論壇版主以「敏感截圖與言論」刪除，結果引發大陸玩家不滿，更質疑版主幫助台灣，散播「台獨」等訊息，開始轉至其他版區指摘事件。

事件持續發酵，NGA官方在周五凌晨封鎖版面回應，並發出公告指會覆核相關帳號。至下午3時許，官方發文會解鎖先前被禁言的帳號，同時對《碧藍幻想》的版務人員拔除權限，並對其內部一名員工扣除獎金。另強調，NGA絕不姑息妄圖分裂國家的意圖，並反對任何涉及分裂國家的言論，對有違公序良俗和有害內容進行刪除及封禁處理。