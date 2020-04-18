新冠肺炎：海關通報違規出口醫療物資案例　最高涉30萬美元

中國海關總署周四（16日）通報三宗違法出口醫療物資案例，多間涉案的貿易公司因違規申報，或未提供相關證書而被立案調查；當中有公司在一般的口罩中夾藏醫用口罩，涉嫌逃避出口商品檢驗。海關表示，將實施多種聯合懲戒措施，讓違法者「一處失信，處處受限」。

通報指出，內蒙古滿洲里某貿易公司，周日（12日）申報出口150萬個「一次性使用防護口罩（非醫用）」，貨值30萬美元（約234萬港元）。公司提交了合格證影印本、出口非醫療物資聲明、檢測報告等資料，但經檢查發現，有29箱共計11.6萬個口罩為一次性醫用口罩，當事人涉嫌逃避出口商品檢驗，於周三（15日）被立案調查。

山東青島某貿易公司以一般貿易方式，向海關申報出口5400公斤的一次性橡膠手套，貨值58.4萬元（人民幣，下同，約66萬港元）；惟其申報規格為「用於員工食品健康安全檢查時使用」，報關時未提交醫療器械產品註冊證書和出口醫療物資聲明。經查驗，貨物實際為醫療器械列明的檢查手套。青島海關目前已對有關負責人立案調查。

四川成都某公司上周四（9日）以貨櫃出口一批貨物，惟經查驗發現，其中包括未申報出口的一次性防護口罩30萬個，貨值32萬餘元（約36.1萬港元）。成都海關經立案調查，已根據《海關行政處罰實施條例》相關規定，對負責人依法作出罰款的行政處罰。

海關強調，自上周五（10日）起，對19個海關商品編號的醫療物資，實施出口商品檢驗。如發現存在偽瞞報、夾藏夾帶、以假充真等違法行為，將嚴格依法依規處理。