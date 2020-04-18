新冠肺炎：哈爾濱「毒王」傳染43人　跨省求醫病人家屬中招

黑龍江省衞健委周六（18日）通報稱，截至當日凌晨，新增20宗確診病例，其中7宗為來自哈爾濱的本土感染病例，另有13名患者是從俄羅斯返回當地的中國人。另外黑龍江哈爾濱市疫情指揮部周五（17日）發布消息稱，一名韓姓女留學生傳染予87歲陳姓男子後，後者曾到兩間醫院治療，院內出現交叉感染，多名護士、患者和其他家屬等43人確診或無徵狀感染。

省衞健委通報顯示，從俄羅斯返回黑龍江的民眾均來自黑龍江、廣東、福建和吉林等地。截至周五，仍有397名患者留院治療，並有61人名無徵狀感染者接受隔離觀察，另有1155人到發燒門診求醫。

陳男早前曾到哈爾濱市第二醫院腦中風科和哈爾濱醫科大學附屬第一醫院呼吸內科入院治療，直到本月10日確診。醫院內有3名護士確診，同病房至少10名病人受感染後確診。其他患者感染後，他們的家人到醫院照顧患者時，亦被感染。

遼寧衞健委周五通報稱，撫順市46歲張X華早前陪同父親到哈爾濱醫大附屬第一醫院求醫，並曾留院照顧父親，隨後返回撫順後被檢測確診。傳染鏈出現跨省傳播，截至目前，該傳染鏈已出現26名確診患者和17名無徵狀感染者。