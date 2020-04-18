新冠肺炎：患者有徵狀前2.3日排出病毒　0.7日達峰值

內地與香港專家近日於醫學期刊《自然醫學》發表研究論文，指新冠肺炎患者在徵狀出現前0.7天病毒載量達到峰值，估計逾四成的繼發病例是在感染源出現徵狀前受感染。文章的通訊作者為香港大學公共衞生學院世衞傳染病流行病學及控制合作中心劉浩然。

研究人員分析了廣州市第八人民醫院94例患者，從徵狀出現到發病後32天的414個咽喉樣本。結果顯示，患者在徵狀初發時已檢測到高病毒載量，然後在第21天逐漸降低到檢測極限。

研究又利用來自國內外公開數據的另外77個「傳播對」（transmission pairs）資訊，對病毒的傳染力特徵建模。每個傳播對包含兩名具有清晰的流行病學關聯的患者，很可能是其中一人將另一名感染。研究人員推斷，患者在徵狀出現前2.3天已開始排出病毒，並在徵狀出現前0.7天達到峰值。他們估計44%的繼發病例是在徵狀出現前被感染，估計病毒傳染力在7天內快速下降。

研究人員提醒，加強個人衞生和擴大所有人的社會距離等措施，可能成為社區疾病控制的關鍵手段。不過，文章作者也指出研究存在一些局限，包括患者回憶徵狀的初發情況時，可能存在認知滯後等。