新冠肺炎：防範聚集疫情反彈　哈爾濱限制學生上課時間

黑龍江省政府周五（17日）與國家衞健委支援綏芬河工作組舉行工作交流會議，省長王文濤表示，會吸取哈爾濱聚集性疫情反彈的教訓，完善管控措施。同日，哈爾濱市教育局表示，為確保復課學生安全，調整該市高中三年級學生的上課時間為半天，且一個教室不得超過16人。

國家衞健委支援綏芬河工作組組長、醫政醫管局局長張宗久在會上建議，按照國家衞健委要求，完善醫院的管控流程，通過設立預檢分診通道，過濾出高風險人員，做到該篩查人員應檢盡檢。另確保醫務人員嚴格執行標準的預防措施，三級以上醫院都要全部建立檢測實驗室。

王文濤指出，黑龍江目前的疫情防控形勢嚴峻，綏芬河是「外防輸入」的主戰場，當局正千方百計克服各種防疫不足和困難，盡力確保牡丹江市、綏芬河市實現「內防擴散、外防輸出」的防控目標。

另針對哈爾濱市日前發生聚集性疫情反彈，該市高三學生自上周二（7日）復課後，市教育局表示由周四（16日）開始，調整學生的上學時間和課室的授課人數，並建議各學校充分利用網絡，在線上、線下相結合的方式制定教學計劃，以保證教學進度平穩有序推進。