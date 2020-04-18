新冠肺炎：防範隱形病人　離武漢人士免費檢測

湖北省衞健委周六（18日）公布，該省過去一日無新增確診病例，新增無徵狀感染者33人。據國家衞健委網站同日消息，國務院應對新冠肺炎疫情聯防聯控機制綜合組發出通知，為確保離開武漢人士安全流動，安排部分離漢人士免費接受病毒檢測。

該份名為《關於做好離漢人員新冠肺炎檢測和健康管理服務工作的通知》提到，重點人群離漢前應到指定疾控機構接受病毒核酸檢測，費用由政府負責。這些重點人群包括前往目的地後從事公共場所服務、交通工具服務及養老機構、監獄、看守所等特殊場所服務的人員、教師、醫護人員，以及在相對密閉場所工作的人。

通知又要求武漢市要盡快推進新冠病毒無徵狀感染者血清流行病學調查工作，對發現血清特異性IgG抗體者（代表患者已康復且不具傳染性）提供證明。離漢人員必須持有上述證明，或持有到達目的地前7天內經核酸檢測無感染的證明，到達目的後才可復工、復產、復課，任何人如瞞報、謊報將被依法追究。

任何人離漢前未接受新冠病毒核酸檢測和無法提供具IgG抗體證明，到達目的地後須按當地規定，經核酸檢測無感染或接受隔離醫學觀察期滿，才可正常復工復課。