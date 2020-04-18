美艦黃海航行距山東80公里　反潛機再現身南海

中美關係緊張之際，美國海軍一艘神盾驅逐艦於周五（17日）駛入黃海航行，並靠近山東半島東側，離山東省威海市石島鎮沿岸僅80公里。翌日，美國海軍一架P3C反潛機出現在台灣南部海域上空，由東向西飛越巴士海峽，是美國軍機本月第10次出現在附近空域。

專門觀察美國軍艦軍機動向的微博帳號「戰略之頁7」透露，美軍神盾驅逐艦麥坎貝爾號（USS McCampbell ）繼上月25日穿越台灣海峽後再度現身。該艦於周五上午8時06分，駛入黃海海域航行，期間開啟船舶自動辨識系統（AIS）。麥坎貝爾號隸屬美國海軍太平洋艦隊第一驅逐艦中隊，該艦上月曾闖入西沙群島海域，遭解放軍海空警告並驅離。

有大陸網民稱，解放軍首艘國產航空母艦山東艦於同日較早時，與4艘052D型驅逐艦出海，估計麥坎貝爾號是跟蹤航母編隊動向。另有網民認為，麥坎貝爾號駛近山東沿海，可能是偵察解放軍北海艦隊。

追蹤美國軍機動向的社交網帳戶「飛機守望」Aircraft Spots周六（18日）指， 美國海軍一架P3C反潛機，上午現身南海附近海域上空。美國空軍一架RC135U電子偵察機，周五由日本沖繩嘉手納基地起飛，穿越巴士海峽，前往南海偵察。

分析指出，美國海空軍疫情期間的活動頻率有增無減，與美軍在西太平洋海域的存在感降低有關，沒有航母戰鬥群在該海域常態化部署。因此，美國國防部頻繁派出軍艦飛機作試探，維持美軍在區內的軍事存在。