新冠肺炎：台海軍3官兵確診　3疫艦逾700人接受檢疫

台灣海軍首次出現新冠肺炎確診個案，3名患者均是海軍敦睦遠航訓練支隊實習生，發病前曾登艦外訪帛琉。台灣的中央流行疫情指揮中心表示，將安排全數3艘軍艦的官兵、實習生共700多人集中檢疫及隔離，最快下周日（19日）公布結果。台衞福部部長陳時中表示，不排除帛琉有隱性病人。

3名確診者同為20多歲男性，2月21日起登上磐石號軍艦實習，其中兩人於艦上同住一室。磐石號於3月12日至15日停泊帛琉，上周三（8日）返回高雄左營軍港，艦上各人於周三（15日）解除隔離後下船。

其中一名確診者於周日（12日）出現頭痛、嗅覺異常，周三下船後返家並自行就醫，周五（17日）再次就醫後確診。另一確診者本月初起出現上呼吸道腫痛、頭痛、流鼻水、咳嗽、嗅覺異常等症狀，下船返家後於周五就醫後確診。

台國防部表示，隨艦的醫官是胸腔內科醫生，每日定期回報船員健康狀況，但一直沒有異常情況，國防部對事件深感遺憾。台軍參謀總長黃曙光曾慰問敦睦艦隊，但他當時有戴口罩，因此不需隔離，但會自主健康管理。截至周六，台灣累計398宗確診病例，6人病亡。