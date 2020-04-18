罷免案6月12日公告結果　韓國瑜接下國民黨中常委一職

台灣的中選會周五（17日）下午審議通過高雄市長韓國瑜罷免案，並宣布於6月6日舉行罷韓投票，同時公布一系列罷免案流程，其中被罷免人韓國瑜須在本月30日前提交答辯書；罷韓團隊周六（18日）上午在高雄街頭拉起橫額，呼籲市民在罷韓投票中投票。另一方面，韓國瑜周六（18日）證實，自己將會接下了國民黨中常委一職。

中選會公布的罷韓工作流程中，要求4月30日前韓國瑜提出答辯書，在5月5日前發布罷免公告，5月17日編造完成投票人名冊，並在5月22日至6月5日舉辦公辦電視說明會，6月2日前公告投票人人數，最終在6月6日上午8時至下午4時開始投票，隨後開票，然後在6月12日前審定並在當日公告投票結果。台灣的行政院長蘇貞昌周六表示，選舉罷免是人民的權利義務，政府會尊重人民行使權力。

韓國瑜則在周六表示，雖知接下黨中常委一職必然會引起罷韓團體的攻擊，但他宣稱接下黨中常委並非為了自己，他只是作為溝通的橋樑，將台灣南部的聲音，傳達至國民黨中央。他同時又表示，目前高雄8席立委中均是民進黨籍，令高雄很多政策與建設都缺乏黨中央的支持，形容自己的處境「叫天天不應」。