淘寶總裁捲緋聞　疑公司內聯網道歉要求受查

內地電商龍頭淘寶、天貓總裁蔣凡周五（17日）捲入緋聞風波，當日一直被外界認為是蔣凡妻子的微博帳號「花花董花花」，發貼並提到網紅張大奕，警告她要自重，不要再招惹自己丈夫，引起網民關注。內媒周六（18日）報道，網傳蔣凡已在阿里巴巴的公司內聯網道歉，並請求公司對自己展開調查。

事發於當日中午12時許，「花花董花花」發文指「這是第一次，也是最後一次警告你，再來招惹我老公，我就不客氣了，老娘也不是好惹的。望自重，好自為之」，並在文中提及張大奕。隨後，更有網民爆出張大奕已懷孕的消息，外界甚至將蔣凡夫妻與張大奕的三角關係比喻成韓劇《夫妻的世界》的現實版。

「花花董花花」再次發貼，指微博關閉了她貼文的評論功能，引起關注。網民發現，微博官方以內容違規為理由，多次刪除網民轉發的有關貼文，至於目前「花花董花花」帳號中的上述貼文亦被刪。有內媒報道指微博、阿里巴巴、如涵控股（張大奕持股7%）三家公司之間關係密切，引起網民對微博刪帖操作的質疑。

內媒周六報道，外界認為是阿里接班人的蔣凡在公司內聯網道歉，表示家人在微博上的言論和一些不實網絡傳言，為公司帶來不好的影響；又懇請公司對自己展開相關調查。同時，事件疑令張大奕持股的如涵控股當日美股收市大跌6.4%。