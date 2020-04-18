新冠肺炎：96名華商受感染　駐俄大使痛斥闖關者

新冠肺炎疫情全球蔓延之際，黑龍江出現大批由俄羅斯輸入的確診病例。中國駐俄大使張漢暉周五（17日）晚表示，使館近日協調當地醫療機構為華商進行核酸檢測，在約300名華商中發現有96人受感染：另張漢暉指出，近日發現個別在俄華人通過某種途徑闖關回國，令新冠肺炎回傳中國，他斥這些人的做法令人不齒，沒有道德底線。

據了解，截至莫斯科時間4月17日，俄羅斯累計確診病例達32008宗，而中俄邊境口岸、上海機場、太原機場均曾檢測到來自俄羅斯的輸入確診病例。張漢暉周五接受官媒採訪時表示，發現俄國約有三分之一接受檢查的華商受感染後，大使館已在想辦法，採取措施救助這些華商。

內媒周六（18日）引述知情人士報道，指俄國柳布利諾市場的友誼賓館，周二（14日）就有包括華商在內的約400人接受了檢測，其中查出50人受感染，而賓館中還有300人因害怕檢測時被醫生傳染等原因拒絕檢測。知情人士表示，賓館一共5層，基本上全都住的是中國人，目前已將二樓騰空，讓受感染的華商集中隔離；同時賓館已經採購大量的口罩、連花清瘟膠囊、消毒液、洗手液、體溫計等防疫物資，免費發給房客。

知情人士又透露，友誼賓館的華商都來自中國多個省份，很多華商都希望中國可以派包機接他們回國治療，因為他們相信中國的醫療體系和醫療水平。張漢暉這表示，有中國人在闖關回國後，被指向當地海關謊稱被俄羅斯遣返，逃脫責任，做法令人不齒，批評這些人吃中俄合作的飯，打砸中俄關係的鍋。