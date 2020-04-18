市政協前主席貪污受賄濫用職權　遭判囚17年

王鳳山因貪污受賄濫用職權等罪遭判囚。

內蒙古自治區烏蘭察布市中級人民法院周五（17日）發布消息，稱鄂爾多斯市政協前主席王鳳山（正廳級），受賄、貪污、濫用職權、巨額財產來源不明罪成，數罪併罰，決定執行有期徒刑17年，並處罰金90萬元（人民幣，下同，約100萬港元），犯罪所得財物依法予以追繳，上繳國庫。

檢察院指控王鳳山受賄財物總價值近1600萬（約1779萬港元）、貪污65萬餘元（約72.3萬港元）、有696萬餘元（約774萬港元）財產不能說明來源。

法院認定，王鳳山受賄罪成，判處有期徒刑12年，並處罰金80萬元（約港元）；貪污罪成，判處有期徒刑2年，並處罰金10萬元（約港元）；濫用職權罪，判處有期徒刑5年；巨額財產來源不明，判處有期徒刑3年；決定執行有期徒刑17年，並處罰金90萬元。

據了解，王鳳山今年65歲，陝西榆林市府谷縣人，曾任內蒙古前伊克昭盟東勝市委書記、鄂爾多斯市委常委、宣傳部部長、常務副市長、政協主席；曾為下台老虎，內蒙古自治區委員前常委、區政府副主席、呼和浩特市委書記雲光中的副手。