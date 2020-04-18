新冠肺炎：國際郵件貨運現難題　多部門聯合成立物流專班

新冠肺炎疫情全球蔓延，國務院聯防聯控機制周六（18日）舉行新聞發布會，交通運輸部安全總監、水運局局長李天碧會上表示，中央、國務院高度重視中國國際貨運出現的郵件積壓、部分重要生產物資、醫療物資及消費品國際運輸困難的問題，並成立物流專班統籌協調國際物流，同時採取措施提升國際貨運能力。

李天碧指出，交通運輸部按國務院要求，與外交部、工信部、商務部等12個部門，成立了國際物流工作專班，協調國際物流中存在的問題。專班已制訂出台提高國際貨運能力的政策，解決了國際貨運機組人員的檢驗隔離問題；協調中國郵政集團與中遠海運集團開展需求對接，解決國際郵件的積壓問題，目前已開拓航線，將部分海運郵件運往日本、新西蘭、以色列等國。

李天碧又表示，對於5月底將有約1萬名中國籍的船員，需要下船休假，交通運輸部會按照《進一步強化國際航行船舶中國籍船員境內港口換班管理》的通知，明確船舶公司船員外派管理的主體責任；截至4月15日，已經有3500名船員在沿海有關港口實行了換班上下船，而5月底落船的整個換班，預計大概需要40天左右的時間來完成。

國鐵集團貨運部主任趙峻會上表示，中歐鐵路貨運列車在疫情期間會保持穩定開行，他指出中歐班列與海運和空運相比，因為是實施分段運輸，所以不涉及人員檢疫方面的問題，所以國鐵集團會進一步提升中歐班列的保障能力，在主要的5個口岸車站，派專班和工作組落實防疫要求；又會加強國際合作，加開班次，幫助中國外貿企業復工復產。